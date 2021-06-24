Antalya'da Rus turistler plajlara akın etti! Denizin keyfini çıkardılar
ANTALYA'ya gelen Rus turistler, otellere yerleşip, sahiller ve havuzları doldurdu.
Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı uçuş kısıtlamasını kaldırmasının ardından Ruslar, dünden itibaren Antalya'ya gelmeye başladı. İki günde gelen 20 binin üzerinde Rus turist, rezervasyon yaptıkları otellere yerleşerek tatile başladı.
Deniz, kum ve güneş üçlüsüne büyük ilgi gösteren Rusların otellerde ilk adresi ise deniz oldu.
Otellerin denize olan kıyılarında iskeleden suya atlayan, su sporuyla ilgilenen, havuzlara giren Rus turistler, tatilin keyfini sürüyor.
Turistik tesislerde ise gelecek binlerce tatilci için çalışmalar yapılıyor. İç mekan organizasyonlarını dışarı taşıyan oteller, koronavirüs bulaş riskini azaltmayı hedefliyor.