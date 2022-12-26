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Antalya'da Rus turistin başına gelen korkunç! Gözyaşlarına boğuldular

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Antalya'da Rus turistin başına gelen korkunç! Gözyaşlarına boğuldular

ANTALYA’da Köprülü Kanyon'da selfie çekmek isterken kayalıklardan düşen Rus hayatını kaybetti. Turistin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'da Rus turistin başına gelen korkunç! Gözyaşlarına boğuldular

Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesinde ikamet eden Rusya vatandaşları Stanislav İvanchenko (35), Natalia Fılımonova (54) ve Anna Fılımonova (34) fotoğraf çekilmek için Köprülü Kanyon'a gitti.

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Antalya'da Rus turistin başına gelen korkunç! Gözyaşlarına boğuldular

Selfie çekilmek isteyen Stanislav İvanchenko, dengesini kaybederek 35 metre yüksekliğindeki kayalıklardan aşağı düştü. 

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Antalya'da Rus turistin başına gelen korkunç! Gözyaşlarına boğuldular

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde İvanchenko'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yakınları ise olay yerinde gözyaşlarını tutamadı.

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Antalya'da Rus turistin başına gelen korkunç! Gözyaşlarına boğuldular
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