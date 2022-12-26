Antalya'da Rus turistin başına gelen korkunç! Gözyaşlarına boğuldular
İhlas Haber Ajansı
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ANTALYA’da Köprülü Kanyon'da selfie çekmek isterken kayalıklardan düşen Rus hayatını kaybetti. Turistin yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesinde ikamet eden Rusya vatandaşları Stanislav İvanchenko (35), Natalia Fılımonova (54) ve Anna Fılımonova (34) fotoğraf çekilmek için Köprülü Kanyon'a gitti.
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Selfie çekilmek isteyen Stanislav İvanchenko, dengesini kaybederek 35 metre yüksekliğindeki kayalıklardan aşağı düştü.
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Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde İvanchenko'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yakınları ise olay yerinde gözyaşlarını tutamadı.
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