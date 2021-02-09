Antalya'da Rus turist neye uğradığını şaşırdı arabadan açıp gösterdi
Rus turist Antalya'da tek başına dağ yolunda yürüyüşe çıkınca büyük şok yaşadı.
Olay, sabah 11.00 sıralarında Konyaltı ilçesi Altınyaka Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğa yürüyüşü için tek başına dağ yoluna çıkan Rus turist Oolesia Fedarova’nın (35) yanına kimliği belirsiz bir erkek gelerek cep telefonunu vermesini istedi.
Fedarova’nın talebini geri çevirmesi üzerine şüpheli şahıs, hemen yakın mesafedeki otomobilde bekleyen arkadaşını işaret etti.
Araçtaki şüpheli ise iddiaya göre belini açıp silahı Fedaravo’ya gösterdi.
Neye uğradığını şaşıran Fedarova, cep telefonunu şüpheliye vermek zorunda kaldı.