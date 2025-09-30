Antalya'da "Romalı kadın hayırsever Menodora"nın mezarı tespit edildi

Kazı Başkan Taşkıran, AA muhabirine, 2025 yılı kazılarında kentin girişinden akropolis olarak adlandırılan tepe noktasına kadar devam eden ana caddeye odaklandıklarını söyledi.

Caddenin yaklaşık bir kilometrelik kısmının açıldığını kaydeden Taşkıran, ana caddede kentin önde gelenlerine ait olduğunu değerlendirdikleri bir grup mezarla karşılaştıklarını ve bir mezarın konumuyla dikkatlerini çektiğini ifade etti.

Daha önce tespit edilen ve transkripsiyonu yapılan 26 satırlık bir yazıtın da burada gün yüzüne çıkarıldığını belirten Taşkıran, yazıtın Roma döneminde yaşayan, kente bağışlarda bulunan Menodora'ya ait olduğunu dile getirdi.