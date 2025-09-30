Antalya'da "Romalı kadın hayırsever Menodora"nın mezarı tespit edildi
Antalya'daki Sillyon Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, "Roma döneminde kentteki birçok yapının inşasını finanse ettiği ve çocuklar için vakıf kurduğu" bilgisi çeşitli kaynaklarda geçen Menodora'nın mezarı belirlendi.
Serik ilçesindeki antik kentte Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında, Opet ana sponsorluğundaki çalışmalar, Pamukkale Üniversitesinden Doç. Dr. Murat Taşkıran'ın başkanlığını yaptığı yaklaşık 50 kişilik ekiple sürdürülüyor.
Kentin ana caddesinde yapılan çalışmalar sırasında, cadde kenarında yer alan ve özel bir alana konumlandırılmasıyla kazı ekibinin dikkatini çeken bir mezarın, milattan sonra 2. yüzyılda kentte yaşayan "Romalı kadın hayırsever Menodora"ya ait olduğu anlaşıldı.
Önceki yıllarda tespit edilen ve üzerinde Menodora'nın kent için yaptığı hayırlar hakkında bilgilerin yer aldığı yazıt da mezarın uygun bir yerine dikildi.
Roma dönemindeki kent ileri gelenlerinin mezar yapısı hakkında bilgi verecek mezarda çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.
Kazı Başkan Taşkıran, AA muhabirine, 2025 yılı kazılarında kentin girişinden akropolis olarak adlandırılan tepe noktasına kadar devam eden ana caddeye odaklandıklarını söyledi.
Caddenin yaklaşık bir kilometrelik kısmının açıldığını kaydeden Taşkıran, ana caddede kentin önde gelenlerine ait olduğunu değerlendirdikleri bir grup mezarla karşılaştıklarını ve bir mezarın konumuyla dikkatlerini çektiğini ifade etti.
Daha önce tespit edilen ve transkripsiyonu yapılan 26 satırlık bir yazıtın da burada gün yüzüne çıkarıldığını belirten Taşkıran, yazıtın Roma döneminde yaşayan, kente bağışlarda bulunan Menodora'ya ait olduğunu dile getirdi.