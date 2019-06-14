Antalya'da podyuma çıkan İsrailli model Bar Refaeli Türk gazetecilere konuştu
Antalya Expo Center Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte podyumda yer alan İsrailli model Bar Refaeli, Türk gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Antalya'da sergilediği 4 kıyafetle dikkatleri üzerine çeken İsrailli model Bar Refaeli, izleyenlerin beğenisini toplamıştı. Güzel model, Türk gazetecilerin sorularını yanıtlayarak Türkiye'de olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.
İşte İsrailli model Bar Refaeli'ye yöneltilen sorular ve yanıtları...
Bir hafta önce yeni yaşınızı kutladınız. Geride kalan yıllara baktığınızda hayatınızda edindiğiniz en önemli öğretinin ne olduğunu söyleyebilirsiniz?
Umarım yaptığım şeyden duyduğum memnuniyet ve mutluluğum devam eder. Şu ana kadar aile hayatım ve kariyerim iyi gitti. Ve dengeli gitti. Umarım buna devam edebilirim, ruhsal olarak kendimi daha geliştirebilirim.
Edindiğiniz en önemli öğreti ne oldu?
Şu ana kadar hayatımda öğrendiğim en önemli öğreti şu; geriye bakmak tamamen zaman kaybı. Her zaman öne doğru bakılmalı.
Kariyerinizin hangi döneminde olduğunuzu söyleyebiliriz?
Mutluluğumun devam ettiği dönemdeyim. Bu dönemden de memnunum. Daha fazlasını isteyen biri değilim ama kariyerimin azaldığı bir dönemde olduğumu düşünmüyorum. Açıkçası yaşam tarzıma uyan bir noktadayım.