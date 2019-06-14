Antalya'da podyuma çıkan İsrailli model Bar Refaeli Türk gazetecilere konuştu

İşte İsrailli model Bar Refaeli'ye yöneltilen sorular ve yanıtları...

Bir hafta önce yeni yaşınızı kutladınız. Geride kalan yıllara baktığınızda hayatınızda edindiğiniz en önemli öğretinin ne olduğunu söyleyebilirsiniz?

Umarım yaptığım şeyden duyduğum memnuniyet ve mutluluğum devam eder. Şu ana kadar aile hayatım ve kariyerim iyi gitti. Ve dengeli gitti. Umarım buna devam edebilirim, ruhsal olarak kendimi daha geliştirebilirim.