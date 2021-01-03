Antalya'da plaj Rus turistlere kaldı! Denizin keyfini çıkardılar
ANTALYA’da kısıtlamadan muaf tutulan turistler, yeni yılda dünyaca ünlü sahile gelip deniz keyfi yapmayı sürdürüyor.
İçişleri Bakanlığının korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye’de uygulamaya soktuğu yılbaşı genelgesindeki sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde, kısıtlamadan muaf tutulan turistler, Antalya’da dünyaca ünlü sahile gelip yeni yılı denize girerek karşıladı.
Kentte hafta sonu hava sıcaklığı ve deniz suyu sıcaklığı 20 derece ölçülürken, turistler güzel havayı sahilde değerlendirmek istedi.
Birçok yabancı turist sahilde, güzel havanın tadını çıkardı, Antalya aşığı 36 yaşındaki Rus turist Rita Turapina’nın deniz keyfi sahildekileri kıskandırdı.
2 aydır Türkiye’de tatil yapan Turapina, eşi Vadim Turapin, 8 yaşındaki oğlu Rdislav ve 1 yaşındaki kızı İsabella il her gün sahile gelerek deniz keyfi yapıyor.