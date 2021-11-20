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Antalya'da "plaj definecileri" iş başında! En çok buldukları şey Rus parası

Anadolu Ajansı
Antalya'da "plaj definecileri" iş başında! En çok buldukları şey Rus parası

ANTALYA'da turizm sezonunun sona ermesiyle yaz aylarında turistlerin plajda düşürdüğü para ve takıları dedektörle arayanlar da sahillerde boy göstermeye başladı.

Antalya'da "plaj definecileri" iş başında! En çok buldukları şey Rus parası

Yaz aylarında yerli ve yabancı milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya sahilleri, şu sıralar turizm sezonunun sona ermesinin sakinliğini yaşıyor.

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Antalya'da "plaj definecileri" iş başında! En çok buldukları şey Rus parası

Sahilleri dolduran az sayıda yabancı turist güneşli havanın tadını çıkarırken, halk arasında "plaj definecileri" olarak adlandırılan işi yapan Mehmet Deniz ve İbrahim Uysal ise dedektörle sahili tarıyor.

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Antalya'da "plaj definecileri" iş başında! En çok buldukları şey Rus parası

Deniz ve Uysal, turistlerin meraklı bakışları altında dedektör ve çapayla plajda değerli metalleri arıyor.

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Antalya'da "plaj definecileri" iş başında! En çok buldukları şey Rus parası

Mehmet Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıl önce Devlet Su İşlerinden emekli olduktan sonra boş vaktini değerlendirmek için dedektörle sahilde metal aramaya başladığını söyledi.

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