Antalya'da pazar günü soluğu piknikte aldılar mesire alanı girişinde kuyruk oluştu
ANTALYA'da Topçam Mesire Alanı'na gelen vatandaşlar, araçlarıyla 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Araç kuyruğu havadan görüntülenirken mesire alanına 1 saatte 215 araç ve 860 kişi giriş yaptı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan mesire alanları yeni kararlar kapsamında yeniden kullanıma açıldı. Açılan mesire alanlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Hava sıcaklığının sabah saatlerinde dahi 30 dereceye ulaştığı turizm kenti Antalya'da Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kemer karayolu üzerindeki Topçam Mesire Alanı, yoğun talep gördü.
Saat 07.00'de açılan mesire alanında yer bulmak isteyenler araçlarıyla günün ilk ışıklarıyla sıraya girmeye başladı.
Mesire alanı girişinde başlayan 1 kilometrelik araç kuyruğu ana yola kadar uzandı. Araç kuyruğu drone ile havadan da görüntülendi.