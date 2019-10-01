Antalya'da parkta bir kadın tekme tokat dövüldü! Onlar sadece izledi
ANTALYA'da parkta erkeğin bir kadını döverek yerlerde sürüklediği anlar cep telefonu ile kaydedildi. Kadının çığlıklarına rağmen çevredekilerin izlemekle yetindiği dayak, polislerin gelmesiyle son buldu.
Cep telefonu kamerasında yansıyan dayak olayı pazar gecesi, Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi.
17
Görüntüde, isimleri belirlenemeyen bir erkek ve bir kadın, parkta gezdikleri sırada tartışmaya başlıyor.
27
Tartışmanın büyümesi üzerine adam, kadına art arda vuruyor. Kadın, aldığı darbeler nedeniyle yere düşüyor.
37
47