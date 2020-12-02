Antalya'da pandemiyi fırsata çevirdi! Hobi olarak başladı işi oldu

5 lira ile 65 lira arasında: Gözde Gezer, "Pandemi sürecinde işsiz kalınca, hobi olarak ürettiğim 20 saksıdaki kaktüsler yaşamımda yeni bir dönemi başlattı. Sosyal medya yoluyla ürettiğim kaktüsleri paylaşmam, bana yeni bir iş olanağı yarattı. Şu anda yetiştirdiğim kaktüsleri 5 lira ile 65 lira arasında satıyorum. Sera dışında yetiştirdiğim çok büyükleri pazarlıkla satıyorum. Artık bu işi geliştirmeye karar verdim. Daha büyük bir sera kuracağım. Daha profesyonel olarak bu işi yapacağım. Belki şu an çok kazanamıyorum. Ama işsiz olmanın stresini üzerimden attım. Ama gelecekte bu işle geçimimi sağlayacağıma inanıyorum." dedi.