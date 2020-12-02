Antalya'da pandemiyi fırsata çevirdi! Hobi olarak başladı işi oldu
ANTALYA'nın Demre ilçesinde Gözde Gezer (28), pandemi döneminde hobi olarak başladığı uğraşını işe çevirdi. Gezer şimdi hobisiyle gelir elde ediyor.
Gözde Gezer, 2013 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Beyşehir Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nü bitirdi. Farklı iki şirkette çalışan Gözde Gezer, 2019 yılı sonunda işsiz kaldı.
ş ararken araya pandemi süreci girdi. İş bulamayınca pandemi günlerinde kaktüs çiçekleri dikmeye başlayan Gezer, ilk etapta yetiştirdiği 20 çiçeği sosyal medyada paylaştı. Çiçeklerini satan Gözde Gezer, yeni saksı, fidan ve toprak alarak üretime yöneldi.
Hazır 500 saksı kaktüs bulunuyor: Gezer'in ürettiği çiçeklere ardı ardına talepler gelmeye başladı. Bunun üzerine Gözde Gezer ailesinin de yardımı ile 40 metrekarelik sera kurdu. Tür konusunda Demre içinde takas yapan, dışarından ve internetten fidan almaya başlayan Gözde Gezer, kaktüs vererek, karşılığında malzeme aldı. Şu anda 200 tür kaktüs çeşidine ulaşan Gözde Gezer'in sattıklarının dışında serasında satışa hazır 500 saksı kaktüs bulunuyor.
5 lira ile 65 lira arasında: Gözde Gezer, "Pandemi sürecinde işsiz kalınca, hobi olarak ürettiğim 20 saksıdaki kaktüsler yaşamımda yeni bir dönemi başlattı. Sosyal medya yoluyla ürettiğim kaktüsleri paylaşmam, bana yeni bir iş olanağı yarattı. Şu anda yetiştirdiğim kaktüsleri 5 lira ile 65 lira arasında satıyorum. Sera dışında yetiştirdiğim çok büyükleri pazarlıkla satıyorum. Artık bu işi geliştirmeye karar verdim. Daha büyük bir sera kuracağım. Daha profesyonel olarak bu işi yapacağım. Belki şu an çok kazanamıyorum. Ama işsiz olmanın stresini üzerimden attım. Ama gelecekte bu işle geçimimi sağlayacağıma inanıyorum." dedi.