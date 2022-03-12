Antalya'da Özel Harekatçı koca parkta polis eşine dehşeti yaşattı! Silahlar patladı çocukları hepsini gördü

Çevreye çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken çevre trafiğe kapatıldı. Polis memurları, çaba sonucunda M.T. ve araç içerisinde bulunan çocuklarını bölgeden uzaklaştırdı. Polis memurları, G.T’yi tabancayı bırakması için ikna etmeye çalışırken G.T., karısını bölgeden uzaklaştıran polis memuruna “Niye götürdün oğlum onu? Niye?” diye bağırmaya bağırdı.

İŞTE DEHŞET ANLARININ VİDEOSU