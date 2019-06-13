Antalya'da otel ve sahil tel örgülerle ayrıldı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Antalya'da otel ve sahil tel örgülerle ayrıldı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, kiracı ve kiraya veren firmanın yetkilileri arasındaki parsel tartışması nedeniyle 5 yıldızlı otel, sahilden tel örgülerle ayrıldı. Otele tatile gelen turistler, sahil bölümüyle oteli birbirinden ayıran tel örgüler yüzünden mağdur oldu.

Antalya'da otel ve sahil tel örgülerle ayrıldı - Sayfa 1

ANTALYA'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesinde bulunan, 5 yıldızlı Avantgarde Hotel&Resort, 2015 yılında kapatıldı.

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İşletmeciye kiralanan otel, bir süre çalıştırıldıktan sonra işletmeci firma tarafından kiraya verildi.

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Antalya'da otel ve sahil tel örgülerle ayrıldı - Sayfa 3

Kiraya veren firma yetkilileri ile kiracı arasında, 2 yıl sonra otel arsasının 2 parsele ayrılması nedeniyle tartışma çıktı.

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Antalya'da otel ve sahil tel örgülerle ayrıldı - Sayfa 4

Kiraya veren firmanın yetkilileri, avukat aracılığıyla 1 Haziran'da gelerek, 1718 parselde bulunan otel ile 1720 parseldeki sahil kısmını tel örgülerle kapatmaya başladı.

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