Antalya'da otel ve sahil tel örgülerle ayrıldı
Demirören Haber Ajansı
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, kiracı ve kiraya veren firmanın yetkilileri arasındaki parsel tartışması nedeniyle 5 yıldızlı otel, sahilden tel örgülerle ayrıldı. Otele tatile gelen turistler, sahil bölümüyle oteli birbirinden ayıran tel örgüler yüzünden mağdur oldu.
ANTALYA'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesinde bulunan, 5 yıldızlı Avantgarde Hotel&Resort, 2015 yılında kapatıldı.
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İşletmeciye kiralanan otel, bir süre çalıştırıldıktan sonra işletmeci firma tarafından kiraya verildi.
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Kiraya veren firma yetkilileri ile kiracı arasında, 2 yıl sonra otel arsasının 2 parsele ayrılması nedeniyle tartışma çıktı.
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Kiraya veren firmanın yetkilileri, avukat aracılığıyla 1 Haziran'da gelerek, 1718 parselde bulunan otel ile 1720 parseldeki sahil kısmını tel örgülerle kapatmaya başladı.
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