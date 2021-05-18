Antalya'da ortaya çıktı ve çok sinsi! 'İsrail virüsü'ne domatesin koronası diyorlar
ANTALYA'da domates üreticisi, İsrail'den gelen tohumlarla sıkıntı içerisine girdi. Tohumlarda görülen hastalık, tıpkı koronavirüs gibi diğer bitkilere de yayılmaya başladı. Kentte 'İsrail virüsü' olarak anılmaya başlayan durumun önüne geçilmesi için fazla yöntemde yok: Yakılması gerek...
Türkiye'nin turizm kadar örtü altı üretimde söz sahibi olan Antalya'da üretilen yaş meyve ve sebzeler, 40'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor. İç piyasada da tüketilen bu ürünlerin büyük kısmını ise domates oluşturuyor.
Farklı çeşitlerle üretilen domates, kentteki sebze üretimin yaklaşık 3'te 2'sini oluşturuyor. Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 2019 yılı verilerine göre, kentte 2 milyon 508 bin ton domates üretildi.
İsrail'den ithal edilen domates fideleri...
Domates üreticisi, sezon süresince çeşitli hastalıklarla mücadele ederken, bu yıl farklı hastalık türüyle karşılaştı. İsrail'den ithal edilen domates fidelerinde görüldüğü için 'İsrail virüsü' olarak adlandırılan hastalık, fideler büyüyüp, ürün verdiği süreye kadar belirti göstermiyor.
Fideler tepe kısmından, domates içten çürüyor
Ürün alınacağı dönemde ise fideler, tepe kısmından kararıp, çürürken, domatesler de içten çürüyerek, kahverengiye bürünüyor. Ürünün tam olgunlaşmadan bir anda çürümesi, büyük verim kaybına neden oluyor.