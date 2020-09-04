BIST 1.086
DOLAR 7,45
EURO 8,80
ALTIN 461,21

Antalya'da ormanlık alanda gömülü 31 çuval FETÖ materyali bulundu

Anadolu Ajansı

ANTALYA'da ormanlık alanda gömülü 31 çuvalda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) ait materyal bulundu.

ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlı terör örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirildi.

17

Kentte ormanlık alanda yapılan aramada FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından toprağa gömüldüğü tespit edilen 31 çuval örgütsel materyal ele geçirildi.

27

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

37
47