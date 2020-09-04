Antalya'da ormanlık alanda gömülü 31 çuval FETÖ materyali bulundu

ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlı terör örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirildi.