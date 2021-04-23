Antalya'da ormandan poşet poşet toplayıp 350 TL'ye satıyorlar! Günde 3 kilo topluyor
ANTALYA'da orman köylüsü, baharın gelmesiyle kesimi yapılmış orman sahalarında yetişen kuzugöbeği mantarını toplayıp, ekonomisine katkı sağlıyor
Gazipaşa'da, orman köylüsünün sezonluk geçim kaynaklarından mantar türü olan kuzugöbeği, deniz seviyesinden 200 metre yükseklikteki ormanlık alanlarda başlayıp, mart ve haziran döneminde kesimi yapılmış orman sahalarında 1600 metreye kadar bölümlerde doğal olarak yetişiyor.
Yeniköy, Sugözü, Çığlık, Çile, Doğanca ve Gökçesaray mahallelerinde orman köylüleri, kuzugöbeği mantarını toplayıp, bütçelerine katkı sağlıyor.
Kuzugöbeği, doğada ilk görüldüğü zaman kilosu 350 liradan alıcı bulurken, orman sahalarında çoğalmasıyla kilo fiyatı 150 liraya kadar geriliyor.
Kuzugöbeği, kurutulmuş olarak da tüketiliyor. Kurutulmuş kuzugöbeğinin kilosu ise 1500 liradan satılıyor. Toplanması ve tüccarlarca satın alınması Orman İşletme Müdürlüğü'nden izne tabi olan ürün, Gazipaşa'da sezonluk olarak orman köylüsünün geçim kaynakları arasında yer alıyor.