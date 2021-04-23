Kuzugöbeği, kurutulmuş olarak da tüketiliyor. Kurutulmuş kuzugöbeğinin kilosu ise 1500 liradan satılıyor. Toplanması ve tüccarlarca satın alınması Orman İşletme Müdürlüğü'nden izne tabi olan ürün, Gazipaşa'da sezonluk olarak orman köylüsünün geçim kaynakları arasında yer alıyor.