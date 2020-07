Antalya'da orman yangını! Yangında 1.5 hektarlık alan zarar gördü

Mahalle halkından Süleyman Kurtan, "Nasıl çıktığını bilmiyoruz. Bir anda her yeri alevler sardı, yanmaya başladı. Ekiplere haber verdik. Her yer alev alev yanmaya başladı. Ekipler geldi, söndürmeye çalışıyor. Burada sürekli yangın çıkıyor, nedenini bilmiyoruz. Tek sevincimiz can ve mal kaybı olmaması. Bir köylünün ağılında küçük bir zarar oldu. Onun haricinde bir şey olmadı" dedi.