Antalya'da öldürülen diyetisyen her şeyi arkadaşına anlatmış! Kocası kıskanmasın diye...

"Bana olan biten her şeyi anlatırdı"

Çift arasında 'kıskançlık' meselesi yüzünden sık sık tartışma yaşandığı belirten Avcı, "Gamze ile birlikte iş yapmak için tanıştık. Ancak, kısa süre içinde çok yakın arkadaş, adeta birbirimize sırdaş olduk. Bana olan biten her şeyi anlatırdı. Çok güzel yıllar geçirdik. Yaşarken melek gibiydi, şimdi melek oldu gitti" dedi.