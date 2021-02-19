Antalya'da öldürülen diyetisyen her şeyi arkadaşına anlatmış! Kocası kıskanmasın diye...
ANTALYA'da doktor kocanın cinnet getirip eşini sonra da kendisini öldürmesiyle ilgili detaylar gün yüzüne çıktı. Diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt’un en yakın arkadaşı konuştu. Tuğba Pekdiri Avcı, ikilinin yaşadığı kıskançlık sorunlarını anlattı.
Antalya'da, doktor Yusuf Onur Bozkurt'un diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt’u tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar etmesinin yankıları sürüyor. Eşinin öldürdüğü diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un cenazesi dün Uncalı Mezarlığı'na verilirken, ailesi ve yakınları da evlerinde taziyeleri kabul ediyor.
Tabanca doktora ait: Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, evde bulunan doktora ait biri ruhsat tarihi geçmiş iki silahtan olayda 7.65 mm'lik tabancanın kullanıldığını belirledi. Çiftin daha önce İzmir'de yaşadığı, boşanma aşamasına gelmeleri üzerine 4 ay önce ilk olarak Gamze Kaçar Bozkurt'un bir ay sonra da eşi Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un Antalya'ya taşındığı öğrenildi.
Gamze Kaçar Bozkurt'un en yakın arkadaşı ve aynı zamanda danışanı Tuğba Pekdiri Avcı, çiftin yaşadıklarına en yakından tanık olan birisi olarak gördüklerini anlattı.
"Bana olan biten her şeyi anlatırdı"
Çift arasında 'kıskançlık' meselesi yüzünden sık sık tartışma yaşandığı belirten Avcı, "Gamze ile birlikte iş yapmak için tanıştık. Ancak, kısa süre içinde çok yakın arkadaş, adeta birbirimize sırdaş olduk. Bana olan biten her şeyi anlatırdı. Çok güzel yıllar geçirdik. Yaşarken melek gibiydi, şimdi melek oldu gitti" dedi.