Antalya'da oğlu 9 kurşunla öldürülen annenin feryat etti! 'Adalet istiyorum'

Tartışma sonrası tarafları korkutmak amacıyla tabancayla birkaç el ayaklarına ateş ettiğini anlatan Salih Avcı, Borucu kardeşler ve Ahmet Memiş'in daha önce oğlu Ahmet Avcı'yı (30) dövdüğünü, kendisini de dövecekleri korkusuyla ateş ettiğini iddia etti. Salih Avcı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, oğlu Ahmet Avcı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.