Antalya'da oğlu 9 kurşunla öldürülen annenin feryat etti! 'Adalet istiyorum'
ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan kavgada 57 yaşındaki Salih Avcı tarafından öldürülen 26 yaşındaki Hasan Borucu'nun annesi Nuriye Borucu, "Dağda terörist bile ellerini kaldırdığında askerimiz silah sıkmazken, neden oğluma 9 defa sıkıp çıkıp gitti. Anne olarak adalet istiyorum" dedi.
Olay, 11 Nisan 2018 tarihinde, Serik'e bağlı Kozağacı Mahallesi Elmalı mevkiinde meydan geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan Salih Avcı ile Hasan Borucu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Salih Avcı, ruhsatsız tabancayla Hasan Borucu ile yanındaki kardeşi Hakan Borucu (25), İsmet Korkmaz (49) ve Ahmet Memiş'e (25) ateş etti. Hasan Borucu ile İsmet Korkmaz yaşamını yitirirken, Ahmet Memiş ve Hakan Borucu ise yaralandı.
"Yabancı işçi çalıştırma meselesi"
Olaydan sonra gözaltına alınan Salih Avcı, savcılıktaki ifadesinde, Suriyeli işçi çalıştırmasını istemeyen ve kendisine, "Bu işçileri burada istemiyoruz" dediklerini öne sürdüğü Hasan Borucu, Hakan Borucu ve Ahmet Memiş ile daha önce tartıştıklarını söyledi. Avcı, olay günü Borucu kardeşler ve Ahmet Memiş'in evine geldiğini, aralarında aynı sebepten tartışma çıktığını aktardı.
Tartışma sonrası tarafları korkutmak amacıyla tabancayla birkaç el ayaklarına ateş ettiğini anlatan Salih Avcı, Borucu kardeşler ve Ahmet Memiş'in daha önce oğlu Ahmet Avcı'yı (30) dövdüğünü, kendisini de dövecekleri korkusuyla ateş ettiğini iddia etti. Salih Avcı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, oğlu Ahmet Avcı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Ömür Boyu Hapis İstemi
Hakkında ömür boyu hapis cezası istenen Salih Avcı ve 20 yıl hapsi isnenen Ahmet Avcı'nın yargılanmasına Manavgat 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, sanıkların yanı sıra öldürülen Hasan Borucu ve İsmet Korkmaz'ın yakınları, olayda yaralanan Ahmet Memiş ve Hakan Borucu ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen sanıklar Salih Avcı ve Ahmet Avcı, diyecek bir şeyleri olmadığını söyledi.