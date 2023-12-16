Antalya'da öğlene kadar sağanak yağmur öğleden sonra yazdan kalma hava
Antalya’da sabah başlayıp öğle saatlerine kadar etkili olan sağanak, öğleden sonra yerini yazdan kalma bir havaya bıraktı. Güneşi gören kent sakinleri şemsiyelerini kapattı, sahil kesimlerine gelerek güneşin tadını çıkardı.
Dört mevsimi bir arada yaşatmasıyla bilinen turizm kenti Antalya, bugün kent sakinleri ve turistlere kış ile yazdan kalma günleri ardı ardına yaşattı. Sabah başlayıp öğle saatlerine kadar yoğun sağanağın etkili olduğu kentte, araç sürücüleri ve yayalar güçlük çekti.
Yağıştan dolayı yollarda su birikintisi oluştuğu kentte, öğleden sonra 14.30 gibi birden güneş açtı. Sağanak yağış anında 14 derece olan sıcaklık güneşin çıkmasıyla birlikte 5 derece artarak 19 dereceye kadar yükseldi.
Güneşi gören kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı Sahili, varyant seyir terası ve Cumhuriyet Meydanı’na koştu.
Yağış sonrası sahilde oluşan dev dalgalar görsel şölen sunarken, vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.