Antalya'da öğlene kadar sağanak yağmur öğleden sonra yazdan kalma hava

Dört mevsimi bir arada yaşatmasıyla bilinen turizm kenti Antalya, bugün kent sakinleri ve turistlere kış ile yazdan kalma günleri ardı ardına yaşattı. Sabah başlayıp öğle saatlerine kadar yoğun sağanağın etkili olduğu kentte, araç sürücüleri ve yayalar güçlük çekti.