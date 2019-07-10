Antalya'da odaya zorla girerek küçük kıza dehşeti yaşattı! İfadesi mide bulandırdı
ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı otelde konaklayan Rus ailenin kızı E.Z.'ye (8) cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Murat B.'nin (45) yargılamasına başlandı. İfadesinde "Ben o odaya nasıl gittiğimi hatırlamıyorum" diyen Murat B.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.
8 Mayıs'ta Manavgat'a tatil için gelen Murat B., 5 yıldızlı otele yerleşti. Aynı gün akşam yemekten sonra animasyon ekibinin gösterisini izleyen ve alkol alan Murat B., gece yarısı odasına çıkmak istedi. Kendi odası diye başka bir odanın kapısını anahtar kartla açmaya çalışan Murat B., başarılı olamayınca kapıyı yumruklamaya başladı. Bu sırada odadaki, Rus ailenin kızı E.Z., kapıyı açtı. Kapının açılmasıyla içeri yuvarlanan Murat B., kızın boynunu ısırıp cinsel istismarda bulunduktan sonra yatakta uyuyakaldı.
Annesi sanıp kapıyı açtı dehşeti yaşadı
Bir süre sonra odaya gelen çocuğun annesi E.Z., yatakta bir erkeğin yattığını, kızını da çıplak görünce otel güvenlik görevlilerine haber verdi. Kendisini uyandırdıkları için güvenlik görevlileriyle tartışan Murat B., otele çağrılan jandarma ekiplerine teslim edildi. Jandarmada ifade veren Murat B., sarhoş olduğunu ve bir şey hatırlamadığını belirtti. Pedagog eşliğinde Antalya Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) ifadesi alınan E.Z. ise kapının çalındığını, annesinin kapıyı açamadığını düşündüğünü, bu nedenle kapıyı açtığı sırada bir adamın üzerine yuvarlandığını, birlikte yere düştüklerini söyledi.
Anne odaya girince şok oldu!
Yabancı adamın kendisini boynundan ısırdığını ve cinsel istismarda bulunduğunu anlatan E.Z., adamın bir süre sonra uyuduğunu söyledi. Annesinin odaya geldiğini ve otel görevlilerini çağırdığını belirten E.Z., çok korktuğunu anlattı. Anne E.Z. ise odaya girdiğinde kızını çıplak gördüğünü ve yatağında yabancı bir adamın yattığını anlattı.
Adliyeye sevk edildi, tutuklandı
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat B., tutuklandı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin olayla ilgili eylemleri tek tek anlatılarak, hakkında 'çocuğun cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'basit yaralama' suçlarından dava açıldı. Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Murat B., tarafların avukatları ve sanık yakınları katıldı.