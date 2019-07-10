Antalya'da odaya zorla girerek küçük kıza dehşeti yaşattı! İfadesi mide bulandırdı

Annesi sanıp kapıyı açtı dehşeti yaşadı

Bir süre sonra odaya gelen çocuğun annesi E.Z., yatakta bir erkeğin yattığını, kızını da çıplak görünce otel güvenlik görevlilerine haber verdi. Kendisini uyandırdıkları için güvenlik görevlileriyle tartışan Murat B., otele çağrılan jandarma ekiplerine teslim edildi. Jandarmada ifade veren Murat B., sarhoş olduğunu ve bir şey hatırlamadığını belirtti. Pedagog eşliğinde Antalya Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) ifadesi alınan E.Z. ise kapının çalındığını, annesinin kapıyı açamadığını düşündüğünü, bu nedenle kapıyı açtığı sırada bir adamın üzerine yuvarlandığını, birlikte yere düştüklerini söyledi.