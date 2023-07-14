BIST 6.380
DOLAR 26,20
EURO 29,38
ALTIN 1.647,11

Antalya'da milyonluk konser! Christina Aguilera'nın loca fiyatı dudak uçuklattı

|
Antalya'da milyonluk konser! Christina Aguilera'nın loca fiyatı dudak uçuklattı

Christina Aguilera, ‘Regnum Live in Concert’ kapsamında Türkiye’deki ilk konserini 8 Ağustos'ta Antalya Belek'teki Regnum Carya'da verecek. Aguilera’nın konserini canlı olarak izlemek isteyenlerin ödeyecekleri tutar ortaya çıkarkan loca fiyatı adeta dudak uçuklattı. İşte dev konser öncesi öne çıkan bilgiler ve Christina Aguilera konserinin bilet fiyatları...

Antalya'da milyonluk konser! Christina Aguilera'nın loca fiyatı dudak uçuklattı

Müzik listelerini altüst eden güzel yıldız Christina Aguilera, Türkiye’deki ilk konserini, Belek’te verecek. 7 Grammy Ödülü sahibi Amerikalı şarkıcı Christina Aguilera 8 Ağustos’ta Regnum Carya’da bir konser vermek için Türkiye’ye gelecek. 

111
Antalya'da milyonluk konser! Christina Aguilera'nın loca fiyatı dudak uçuklattı

Dört oktavlık ses aralığı ve yüksek notaları sürdürme yeteneği ile tanınan Amerikalı pop star Christina Aguilera, 8 ağustos akşamı, Türkiye’de ilk kez Regnum Carya’nın 2 bin 500 kişi kapasiteli sahnesi Pearl Event Area’da sahne alacak. 

211
Antalya'da milyonluk konser! Christina Aguilera'nın loca fiyatı dudak uçuklattı

Daha önce Jennifer Lopez, Dua Lipa, Tom Jones, Rita Ora, Jason Derulo, James Arthur ve Anne Marie gibi dünya starlarının verdikleri konserlerle akıllarda yer eden “Regnum Live in Concert” serisinde bu sene, Christina Aguilera, en ünlü şarkılarını seslendirecek.

311
Antalya'da milyonluk konser! Christina Aguilera'nın loca fiyatı dudak uçuklattı

Müzik kariyerine 1999’da ‘Christina Aguilera’ albümüyle başlayan şarkıcı, şimdiye kadar 9 albüme imza attı.

411