Antalya'da milyonluk konser! Christina Aguilera'nın loca fiyatı dudak uçuklattı
Christina Aguilera, ‘Regnum Live in Concert’ kapsamında Türkiye’deki ilk konserini 8 Ağustos'ta Antalya Belek'teki Regnum Carya'da verecek. Aguilera’nın konserini canlı olarak izlemek isteyenlerin ödeyecekleri tutar ortaya çıkarkan loca fiyatı adeta dudak uçuklattı. İşte dev konser öncesi öne çıkan bilgiler ve Christina Aguilera konserinin bilet fiyatları...
Müzik listelerini altüst eden güzel yıldız Christina Aguilera, Türkiye’deki ilk konserini, Belek’te verecek. 7 Grammy Ödülü sahibi Amerikalı şarkıcı Christina Aguilera 8 Ağustos’ta Regnum Carya’da bir konser vermek için Türkiye’ye gelecek.
Dört oktavlık ses aralığı ve yüksek notaları sürdürme yeteneği ile tanınan Amerikalı pop star Christina Aguilera, 8 ağustos akşamı, Türkiye’de ilk kez Regnum Carya’nın 2 bin 500 kişi kapasiteli sahnesi Pearl Event Area’da sahne alacak.
Daha önce Jennifer Lopez, Dua Lipa, Tom Jones, Rita Ora, Jason Derulo, James Arthur ve Anne Marie gibi dünya starlarının verdikleri konserlerle akıllarda yer eden “Regnum Live in Concert” serisinde bu sene, Christina Aguilera, en ünlü şarkılarını seslendirecek.
Müzik kariyerine 1999’da ‘Christina Aguilera’ albümüyle başlayan şarkıcı, şimdiye kadar 9 albüme imza attı.