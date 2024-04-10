Antalya'da midibüs ve otomobil çarpıştı! 29 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel personelini taşıyan servis midibüsü ve otomobilin çarpıştığı kazada 29 kişi yaralandı.
Yusuf K. idaresindeki otel servis midibüsü ile Atalay D'nin kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen midibüs devrildi.
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Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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Kazada devrilen midibüsteki sürücü ve 28 kişi yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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