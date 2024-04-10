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Antalya'da midibüs ve otomobil çarpıştı! 29 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Antalya'da midibüs ve otomobil çarpıştı! 29 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel personelini taşıyan servis midibüsü ve otomobilin çarpıştığı kazada 29 kişi yaralandı.

Antalya'da midibüs ve otomobil çarpıştı! 29 kişi yaralandı

Yusuf K. idaresindeki otel servis midibüsü ile Atalay D'nin kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen midibüs devrildi.

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Antalya'da midibüs ve otomobil çarpıştı! 29 kişi yaralandı

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Antalya'da midibüs ve otomobil çarpıştı! 29 kişi yaralandı

Kazada devrilen midibüsteki sürücü ve 28 kişi yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Antalya'da midibüs ve otomobil çarpıştı! 29 kişi yaralandı
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