Antalya'da mide küçültme ameliyatı olurken öldü! Bu ilk değil...
İNGİLTERE vatandaşı Janet Savage, fit olup güzel görünmek isterken canından oldu. Zayıflama hayalini gerçekleştirmek için Antalya'ya gelen Savage, ameliyat masasında can verdi… İngiliz gazeteleri Türkiye'deki mide küçültme ameliyatında ölen diğer İngilizleri hatırlattı.
İngiltere'de sürücü eğitmenliği yapan 2 çocuk annesi 54 yaşındaki Janet Savage, fazla kilosu olmamasına rağmen mide küçültme ameliyatı olma kararı aldı. Antalya'da bu tür ameliyatlar yapan bir doktorla anlaşan Jane Savage, geçen hafta İngiltere'den Antalya'ya geldi.
Doktor tarafından, anlaşmalı olarak ameliyathanesini kullandığı özel bir hastaneye yatırılan Jane Savage, yapılan tetkiklerin ardından pazartesi günü gastrik mide kılıfı ameliyatına alındı.
Ancak iddiaya göre, operasyon sırasında kullanılan cerrahi aletler nedeniyle aort arteri yırtıldı. Durumu hızla kötüleşen Jane Savage, aşırı kanama nedeniyle öldü.
Geçen salı günü otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Janet Savage'in resmi ölüm nedeni kayıtlara 'kan kaybı' olarak geçti. Otopsinin ardından Janet Savage'in cansız bedeni ülkesine götüren yakınları, "Melek gibi kalbi vardı. Hayatını kaybetmesi hepimizi üzdü. Çok fazla kilosu da yoktu. Ancak fit olmak istiyordu. Bu isteği hayatına mal oldu" dedi.