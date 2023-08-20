Antalya'da mide küçültme ameliyatı olurken öldü! Bu ilk değil...

Geçen salı günü otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Janet Savage'in resmi ölüm nedeni kayıtlara 'kan kaybı' olarak geçti. Otopsinin ardından Janet Savage'in cansız bedeni ülkesine götüren yakınları, "Melek gibi kalbi vardı. Hayatını kaybetmesi hepimizi üzdü. Çok fazla kilosu da yoktu. Ancak fit olmak istiyordu. Bu isteği hayatına mal oldu" dedi.