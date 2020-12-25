Antalya'da mezarlıklara zarar verip Türk bayraklarını söktü yakalanınca 'moralim bozuktu' dedi
ANTALYA'da mezarlıklara zarar veren ve şehit mezarlarındaki Türk bayraklarını söken zanlının yakalanmasının ardından ifadesinde 'moralinin bozuk olduğunu' söylemesi tepki çekti.
Olay, 22 Aralık günü saat 10.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Bahçeyaka Mahallesi Yeniköy Mezarlığında yaşandı. Mezarlara zarar verme olayı meydana geldiği bilgisi elde edilmesi üzerine polis tarafından çalışma başlatıldı.
25 adet mezarın mezar taşlarının kırıldığı, tahrip edildiğinin görülmesi üzerine, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar yapıldı.
Çalışmalar neticesinde, daha önceden de “İbadethane ve Mezarlıklara Zarar Verme” suçundan hakkında adli işlem yapılan A.Y. yakalanarak gözaltına alındı.
'Moralim bozuktu' dedi
A.Y. alınan ifadesinde, moralinin bozuk olduğunu bu sebeple mezarlara zarar verdiğini ve şehit mezarlarında bulunan 2-3 adet Türk Bayrağını direklerden sökerek aldığını, nereye attığını bilmediğini söyledi.