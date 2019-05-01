Antalya'da marketteki hırsızlık böyle görüntülendi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir markette yaşanan olayda; iş yerine gelen 20 yaşlarındaki genç kadının annesini aramak istediğini söylemesi üzerine telefonu veren market sahibi şüpheli iş yerinden çıktıktan sonra dükkanda müşteri olmadığı için yolun karşısında bir iş yerine gitti.