Antalya'da marketteki hırsızlık böyle görüntülendi
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde market sahibinin toptancıya vermek için ayırdığı para kaşla göz arasında çalındı. Şüpheli, önce parayı çalmadığını söyledi ancak gerçek güvenlik kameraları izlendiğinde ortaya çıktı. Market sahibinin veresiye alışveriş yapmaları için ailesine 300 TL kredi açtığı şüpheli kadın gözaltına alındı.
İhlas Haber Ajansı
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bulunan bir markette yaşanan olayda; iş yerine gelen 20 yaşlarındaki genç kadının annesini aramak istediğini söylemesi üzerine telefonu veren market sahibi şüpheli iş yerinden çıktıktan sonra dükkanda müşteri olmadığı için yolun karşısında bir iş yerine gitti.
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İş yerinin dışında bekleyen şüpheli, dükkanın boş olmasını fırsat bilip içeri girdi ve doğruca kasaya yöneldi.
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Kasada bulunan 550 TL'yi alıp dükkandan çıkarken kapıda market sahibiyle karşılayan kadın hırsızlık şüphelisi, dükkan sahibinin, "Dükkanda ne işin var?" sorusuna cevap veremedi.
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Durumdan şüphelenen dükkan sahibi kasada parasının olmadığını görünce şüpheliden parasını vermesini istedi.
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