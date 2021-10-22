Antalya'da markette korkunç olay! 'Yüzünü komple parçaladı, kulağı sallanıyordu'
ANTALYA'da 26 yaşındaki Sevim Kaçar, 11 aylık bebeği Sadrettin ile birlikte markete gelen müşteriye bakmak isteyince olanlar oldu.
Olay, 7 Ekim Perşembe günü saat 19.30 sıralarında Konyaaltı ilçesinde yaşandı. Bir cadde üzerinde market işleten Hasan Kaçar’ın (33) eşi Sevim Kaçar (26), 11 aylık bebeği Sadrettin ile birlikte markete gelen müşteriye bakmak istedi.
İddiaya göre, aynı mahallede yaşayan M.T.O., pitbull cinsi köpeğiyle birlikte marketin önüne geldi. Köpek burada bir anda market içindeki bebeğe saldırdı.
Sesleri duyup gelen baba Hasan Kaçar da köpeğin saldırısına uğradı. Olay sonrası köpek ve sahibi olay yerinden ayrılırken, baba Kaçar kolundan ve bacağından, bebeği de yüzü ile kulağından yaralandı.
Ambulansla Akdeniz Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi gören baba ve bebeği, onlarca dikiş atıldıktan sonra taburcu edilip evlerine geri döndü. Aile, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.