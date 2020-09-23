Antalya'da mal canın yongası dedirten olay: Sigorta şirketiyle konuşunca...

Sigorta şirketini aradılar

Kazada yaralanan ve 112 ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan, damar yolu açılan diğer araç sürücüsü Mehmet Ali Ongun ve otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Gözde Ongun, kazanın ardından sigorta şirketlerini aradı.