Antalya'da mal canın yongası dedirten olay: Sigorta şirketiyle konuşunca...
ANTALYA'da trafik kazasına karışan evli çift, koluna damar yolu açılmasına izin verdikten sonra yaptığıyla 'mal canın yongasıdır' dedirtti.
Kaza, Sorgun Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Ongun’un kullandığı 06 GZ 900 plakalı otomobil, Nuray Alımcı’nın kullandığı 07 AEY 227 plakalı otomobile yandan çarptı. 07 AEY 227 plakalı otomobil çarpışmanın şiddetiyle refüje çıkarak trafik levhalarını devirdi.
Kazada yaralanan otomobil sürücülerinden Nuray Alımcı 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sigorta şirketini aradılar
Kazada yaralanan ve 112 ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan, damar yolu açılan diğer araç sürücüsü Mehmet Ali Ongun ve otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Gözde Ongun, kazanın ardından sigorta şirketlerini aradı.
Araçlarının başından ayrılmamaları gerektiği söylenince...
İrtibat kurduğu kişilerin, çekici gelinceye kadar araçlarının başından ayrılmamaları gerektiğini belirtmesi üzerine Ongun çifti, olay yerine gelen ambulansla hastaneye gitmediler.