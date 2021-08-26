Antalya'da lüks otomobil yarım saatte küle döndü! Aracın içindekiler şok yaşadı

Otomobilin camı kapalı olduğu için Mecek ve Helvacıoğlu dumanı fark edemedi. İki arkadaş, diğer sürücülerin uyarına rağmen durumu anlayamadı. Bu sırada bir sürücü otomobilini lüks aracın önüne kırıp iki arkadaşa araçtan dumanların çıktığını söyledi.