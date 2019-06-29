Antalya'da lüks otellerin yanında bedava tatil! Denize sıfır ve güneş enerji paneli bile var
ANTALYA'nın 5 yıldızlı otellerinin bulunduğu bölgenin hemen yanında yer alan Kumköy Mahallesi'nde 500'den fazla aile çardaklarda ücretsiz tatil yapıyor.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte başta Antalya olmak üzere civar illerin otellerinde doluluk oranı tavan yaptı. Bulunan oteller de dudak uçuklatan rakamlar istiyor. Ancak Antalya'da bedavaya tatil yapanlar da bulunuyor. Lüks otellere komşu olan çardak ve obalarda ücretsiz tatil sezonu bu yıl da açıldı.
Kumköy Mahallesi'nde denize sıfır oba ve çardaklar bu yıl da kuruldu. Aksu ve Serik ilçelerinden gelen onlarca kişi, her yıl olduğu gibi sahil bandına kendilerinin yaptığı derme çatma çardaklarda yaz mevsimini geçiriyor.
Bazı çardaklarda uydu anteninden güneş enerji paneline teknolojinin her imkanının bulunduğu dikkati çekerken bazılarında ise zorunlu ihtiyaçlar dışında hiçbir şey olmadığı görüldü.
Elektrik ihtiyacı araba aküsünden: Yaşlılar, kadınlar ve çocuklar günün 24 saatini burada geçirirken, işi olanlar gündüz saatlerinde ayrılıp akşam yeniden çardaklarına dönüyor. 500'ün üzerinde ailenin yaşadığı tahmin edilen sahilde vatandaşlar, elektrik ihtiyaçlarını araçlarının aküsünden karşılıyor.