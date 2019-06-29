Antalya'da lüks otellerin yanında bedava tatil! Denize sıfır ve güneş enerji paneli bile var

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte başta Antalya olmak üzere civar illerin otellerinde doluluk oranı tavan yaptı. Bulunan oteller de dudak uçuklatan rakamlar istiyor. Ancak Antalya'da bedavaya tatil yapanlar da bulunuyor. Lüks otellere komşu olan çardak ve obalarda ücretsiz tatil sezonu bu yıl da açıldı.