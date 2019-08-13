Antalya'da lüks otellerin hemen yanı başında denize sıfır ücretsiz tatil

Daha doğal oluyor: Küçüklüğünden bu yana her yaz tatil için sahile geldiğini belirten vatandaşlardan Ahmet Kurt, “Caretta Caretta yuvasına gözümüz gibi bakıyoruz. Koruma altına aldık. Bunun dışında denize giriyoruz. Elektriğimiz zaten yok ve bundan dolayı da memnunuz. Daha doğal oluyor. Suyu da bir şekilde karşılıyoruz. Burası bizim yerimiz değil, halkın yeri. Herkesi davet ediyoruz buraya” dedi.