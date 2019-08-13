Antalya'da lüks otellerin hemen yanı başında denize sıfır ücretsiz tatil
ANTALYA'da beş yıldızlı lüks otellerin hemen yanı başında denize sıfır olarak kurulan çardaklarda yaşayan vatandaşlar, Kurban Bayramı’nda ücretsiz tatil yapmanın keyfini yaşıyor
Antalya'da 5 yıldızlı otellerin yoğun bulunduğu bölgenin hemen yanında yer alan Kumköy Mahallesi'nde denize sıfır oba ve çardaklar yerli ve yabancı turistlerin dikkati çekiyor. Aksu ve Serik ilçeleri başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafından gelen onlarca kişi, serinlemek amacıyla sahilde kendi çabalarıyla yaptıkları derme çatma yerlerde yaz mevsimini geçiriyor.
Kurban Bayramı tatiliyle birlikte ahşap çardaklardaki yoğunluk diğer sezonlara göre artış gösterirken, 500'ün üzerinde evin bulunduğu ve yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı sahilde vatandaşların çoğunluğu elektrik kullanmadan yaşıyor. Bazı vatandaşlar bu ihtiyacını güneş panelleri ile karşılarken, suyu da yine daha önce doldurup stok yaptıkları bidonlardan karşılıyor.
Caretta Carettaları koruyorlar : Tatilciler, sahile de gözleri gibi bakıyorlar. Özellikle nesli tükenmekte olan Caretta Caretta’ların yuvalama alanı olan bölgede tatillerini sürdüren vatandaşların, bu hayvanlar için yuvalama ve koruma alanı oluşturduğu dikkat çekiyor.
Daha doğal oluyor: Küçüklüğünden bu yana her yaz tatil için sahile geldiğini belirten vatandaşlardan Ahmet Kurt, “Caretta Caretta yuvasına gözümüz gibi bakıyoruz. Koruma altına aldık. Bunun dışında denize giriyoruz. Elektriğimiz zaten yok ve bundan dolayı da memnunuz. Daha doğal oluyor. Suyu da bir şekilde karşılıyoruz. Burası bizim yerimiz değil, halkın yeri. Herkesi davet ediyoruz buraya” dedi.