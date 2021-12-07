Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor! Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
ANTALYA'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Fevzi Timur "Çatı uçmaları ve çok sayıda ağaç devrilmesi var. Bütün ekipler sahada çalışıyor" dedi.
Akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu. Bazı bölgelerde trafik aksadı.
Konyaaltı, Muratpaşa, Döşemealtı ve Kumluca ilçelerinde kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi. Bazı araçların üzerine levhalar ve ağaçlar düştü. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 45 istasyonda 600 personelle ihbarlara müdahale için hazır bekliyor.
İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, AA muhabirine, kentte şiddetli fırtına ve sağanağın etkili olmaya başlamasıyla ekip olarak sahaya çıktıklarını söyledi.
Özellikle Konyaaltı ilçesinde iş yerlerine su bastığı ihbarları aldıklarını aktaran Timur, "Yağış nedeniyle yollarda trafik yoğunluğu oluştu. Çatı uçmaları ve çok sayıda ağaç devrilmesi var. Bütün ekipler, sahada çalışıyor." dedi.