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Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor! Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Anadolu Ajansı
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor! Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

ANTALYA'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Fevzi Timur "Çatı uçmaları ve çok sayıda ağaç devrilmesi var. Bütün ekipler sahada çalışıyor" dedi.

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor! Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu. Bazı bölgelerde trafik aksadı.

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Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor! Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Konyaaltı, Muratpaşa, Döşemealtı ve Kumluca ilçelerinde kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi. Bazı araçların üzerine levhalar ve ağaçlar düştü. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 45 istasyonda 600 personelle ihbarlara müdahale için hazır bekliyor.

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Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor! Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, AA muhabirine, kentte şiddetli fırtına ve sağanağın etkili olmaya başlamasıyla ekip olarak sahaya çıktıklarını söyledi.

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Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor! Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Özellikle Konyaaltı ilçesinde iş yerlerine su bastığı ihbarları aldıklarını aktaran Timur, "Yağış nedeniyle yollarda trafik yoğunluğu oluştu. Çatı uçmaları ve çok sayıda ağaç devrilmesi var. Bütün ekipler, sahada çalışıyor." dedi.

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