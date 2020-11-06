Antalya'da kuaför basıp ölümle tehdit etmişti! Eski sevgili adli kontrolle serbest

29 Ekim akşamı ise Vehbi S., Anna Orekhova'nın kuaför salonuna geldi. İkili bir süre konuştu. Sinirlenen Vehbi S., önce kadının cep telefonunu kırdı, ardından Orekhova'yı saçından sürükledi. İş yerinin camlarını kırıp, eline aldığı kırık cam parçası ile Anna Orekhova'yı ölümle tehdit etti. Tepki gösteren bir kadını da tehdit eden Vehbi S., gelenler olduğunu görüce kaçtı. Saldırı anları kuaför salonunun güvenlik kameralarına yansıdı.