Antalya'da koronaya dikkat çekmek için kumdan maske yapıldı!
15'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nde Ganeşa ve Şiva temalı heykelin yüzüne, koronavirüse dikkati çekmek için kumdan maske yapıldı.
Antalya'da her yıl binlerce yerli yabancı turistin ziyaret ettiği Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, kapılarını ziyaretçiye açtı.
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40 ana temada 200'e yakın kumdan heykelin bulunduğu sergi alanında, koronavirüse dikkati çekmek için ilginç bir çalışmaya imza atıldı.
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Hint mitolojisinde Ganeşa ve Şiva olarak bilinen baba- oğul figürü üzerinde gerçekleştirilen restorasyon ile Şiva'nın ağız ve burnu kumla kapatılarak, maskeli görünümü kazandırıldı.
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Festival direktörü Cem Karaca, "Bu sene pandemi nedeniyle heykeltıraş sanatçılarımızı getirip tamamen temayı değiştiremedik.
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