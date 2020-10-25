Antalya'da koronaya aldırış etmediler! Maskesiz deniz keyfi yaptılar

Ailesiyle birlikte Ankara'dan Antalya'ya gelen Olga Dalkıran, Antalya'nın her mevsiminin güzel olduğunu belirterek, ''Hava ve deniz çok güzel. Ancak insanlarımız buranın kıymetini bilmiyor. Sahile izmarit ve çöp atıyorlar. Yetkililerin bu konuda daha duyarlı olmasını bekliyoruz" dedi.