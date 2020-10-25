Antalya'da koronaya aldırış etmediler! Maskesiz deniz keyfi yaptılar
ANTALYA'da yerli ve yabancı turistler, hava sıcaklığının 29 dereceyi bulmasıyla Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.
Ülke genelinde hava sıcaklığında düşüşler yaşanmasına rağmen Antalya'da sıcaklık 28-29 derecelerde seyrediyor. Ekim ayının son günlerinde de denize giriliyor.
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Güneşli havayı fırsat bilenler, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde deniz ve güneşin tadını çıkardı.
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Yabancı turistler daha çok güneşlenmeyi tercih ederken, çocuklar denizde yüzdü. Sahilde çoğu kişinin maske takmaması dikkatlerden kaçmadı.
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Ailesiyle birlikte Ankara'dan Antalya'ya gelen Olga Dalkıran, Antalya'nın her mevsiminin güzel olduğunu belirterek, ''Hava ve deniz çok güzel. Ancak insanlarımız buranın kıymetini bilmiyor. Sahile izmarit ve çöp atıyorlar. Yetkililerin bu konuda daha duyarlı olmasını bekliyoruz" dedi.
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