Antalya'da Koronavirüsün olmadığı tek ilçe: Bu süreçte gelmeyin

GİRİŞTE SIKI KONTROL: Ayrıca ilçe merkezinde hemen herkesin maskeyle dolaştığı iş yerlerinin ise kapalı olduğu görüldü. İlçede taksicilik yapan Hamza Ustaer, koronavirüs nedeniyle hiç olmadığı kadar sakin günler geçirdiğini söyledi. İşletmelerin kapalı, açık olanların ise paket servis yaptığını ifade eden Ustaer, “Kaş'tan Denizli'ye gittim. Hiçbir yerde kontrol yoktu. Ancak geri dönüşte Kaş'a girecektim detaylı bir kontrolden geçirdiler. O yüzden herhangi bir vakaya rastlanmadı. İnşallah bir vaka olmadan geçiririz bu günleri" dedi.