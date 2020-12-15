Antalya'da koronavirüse isyan eden defineci cüzdanı açınca şaşkına çevirdi
ANTALYA'da sahilleri turistler yerine bu kez defineciler doldurmaya başladı. Dünyaca ünlü sahili mesken edinen defineciler, dedektörle altın gibi değerli eşyalar aramaya koyuldu. Pandemiden dert yanan definecilerden biri, tatilcilere bakın nasıl çağrı yaptı...
Antalya’da 3 gündür etkili olan sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar meydana geldi. Yağışlı havanın bugün kenti terk etmesinin ardından ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline define avcıları akın etti.
Ellerine dedektör alan çok sayıda kişi, her yaz binlerce turisti ağırlayan sahile gelerek altın ile değerli maden arayışına çıktı.
Elektronik cihazın çıkardığı sesleri kulaklıkla dinleyerek sahil bandını tarayan define avcıları, sinyalin geldiği noktayı kazıp madeni paralara ulaştı.
Cüzdanı gazetecilere gösteren definecinin bulduğu madeni paralar dikkat çekti. Öte yandan işlerinin pandemiden dolayı kesat gittiğini belirten bir define avcısının ise tatilcilere çağrısı güldürdü.