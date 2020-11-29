Antalya'da koronavirüs unutuldu! Kısıtlama kalktı vatandaşlar soluğu plajlarda aldı
Koronavirüs kısıtlamasının kalkmasının ardından turizm kenti Antalya'da aralık ayına günler kala yazdan kalma günler yaşanıyor.
Türkiye’nin birçok bölgesinde kara kış etkisini göstermeye başlarken turizm kenti Antalya’da yazdan kalma günler yaşanıyor. Havanın 22, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, güneşli havayı görenlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.
Sıcak havanın etkisini gösterdiği şehirde, vatandaşlar güneşli havada spor ve yürüyüş yaptı
Sahile gelenler ise kumlara uzanıp kitap okudu, kahve keyfi yaptı. Yerleşik yabancıların yoğunlukta yaşadığı Konyaaltı ilçesinde denize girenlerin büyük çoğunluğunu turistlerin oluşturduğu görüldü.
Turistler çocuklarıyla deniz keyfi yaptı. Sahilde bikini ve şortlarıyla güneşlenenler kadar, kıyafetleriyle denizi izleyenlerin de olduğu görüldü.