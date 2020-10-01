Antalya'da koronavirüs bulaşır diye yaralı oğlunu ambulanstan aşağı indirdi
Bisiklet kullanırken kaza geçiren genç ambulansla hastaneye kaldırılmak istendi. Gencin annesi, koronavirüs bulaşacağı gerekçesiyle oğlunu ambulanstan indirdi.
ANTALYA'daki kaza, Kavaklı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde Çarşamba Pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü istikametine seyir halindeki Yusuf Kaan Uysal’ın kullandığı bisiklet, bir anlık dalgınlığıyla yol kenarında park halindeki 07 LFU 98 plakalı ticari araca arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle başını aracın arka camına çarparak camı patlatan genç, bisikletten indikten sonra ayakta kalamayıp yere oturdu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra genci ambulansa alıp hastaneye götürmek istedi.
Kazayı duyarak olay yerine gelen Yusuf Kaan Uysal’ın anne-babası, oğullarına koronavirüs bulaşacağı korkusuyla ambulansta müdahale yapılan çocuklarını ambulanstan indirdi.
Ekipler ikna etti: Sağlık görevlilerinin aileyi ikna etmesinin ardından genç, yeniden ambulansa alınarak Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü.