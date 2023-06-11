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Antalya'da korkunç olay! Park halinde otomobilde cansız bedeni bulundu

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Antalya'da korkunç olay! Park halinde otomobilde cansız bedeni bulundu

ANTALYA’da park halindeki aracın içerisinde 43 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu. Meraklı vatandaşlar polisin incelemelerini dört gözle takip etti.

Antalya'da korkunç olay! Park halinde otomobilde cansız bedeni bulundu

Olay, akşam saat 19.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Kuşkavağı Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan ormanlık alan içerisinde meydana geldi.

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Antalya'da korkunç olay! Park halinde otomobilde cansız bedeni bulundu

07 BVG 93 plakalı hafif ticari aracın içerisinde İsmail Üstündağ'ı (43) uzun zamandır hareketsiz görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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Antalya'da korkunç olay! Park halinde otomobilde cansız bedeni bulundu

İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. 

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Antalya'da korkunç olay! Park halinde otomobilde cansız bedeni bulundu

Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle çevirerek araç ve ceset üzerinde inceleme gerçekleştirdi. Bazı vatandaşlar ise çalışmaları meraklı gözlerle takip etti.

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