Antalya'da korkunç kaza! Tur minibüsü sulama tankerine çarptı: Yaralılar var
Antalya'nın Serik ilçesinde tur minibüsü sulama tankerine çarptı. Kazada 4'ü yabancı uyruklu 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 2 kişinin durumu ağır.
Aydoğan Şen yönetimindeki 07 C 1462 plakalı tur minibüsü, Dikmen Mahallesi Turizm Caddesi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve refüjdeki ağaçları sulayan Ramazan Doğan idaresindeki 07 BMR 347 plakalı sulama tankerine arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüs sürücüsü Şen, aynı araçta bulunan İngiliz uyruklu Sri Rayahu Ningsih Stanton (62), David James Stanton (37), Joanna Shirley Stanton ve Mia April Stanton ile sulama yapan belediye işçisi Mehmet Deniz yaralandı.
İtfaiye ve sağlık ekipleri, minibüste sıkışan sürücüyü vinç yardımıyla 3 saatlik çalışmanın ardından araçtan çıkardı.