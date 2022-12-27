Antalya'da korkunç görüntüler! 2 aylık köpeği ısırıp yumrukladı
İhlas Haber Ajansı
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Hayvanlara eziyet bitmek bilmiyor. Son korkunç haber Antalya’dan geldi. Manavgat ilçesinde kucağındaki 2 aylık yavru köpeği yumruklayıp kulağını ısıran adam, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dün akşam Sorgun Bulvarı üzerinde bir şahsın, kucağındaki küçük köpeği yumruklayıp ısırarak eziyet etmesi tepkilere neden oldu.
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Kısa süre sonra aynı şahsın ırmak kenarında köpeğe eziyet ettiğini gören Manavgat Belediyesi Özel Güvenlik elemanları olaya müdahale etti.
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Olay yerine çağrılan polislerce yakalanan şahsın, alkollü olduğu tespit edildi. Cezaevinden izinli çıktığı belirlenen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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