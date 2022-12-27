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Antalya'da korkunç görüntüler! 2 aylık köpeği ısırıp yumrukladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Antalya'da korkunç görüntüler! 2 aylık köpeği ısırıp yumrukladı

Hayvanlara eziyet bitmek bilmiyor. Son korkunç haber Antalya’dan geldi.  Manavgat ilçesinde kucağındaki 2 aylık yavru köpeği yumruklayıp kulağını ısıran adam, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da korkunç görüntüler! 2 aylık köpeği ısırıp yumrukladı

Dün akşam Sorgun Bulvarı üzerinde bir şahsın, kucağındaki küçük köpeği yumruklayıp ısırarak eziyet etmesi tepkilere neden oldu.

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Antalya'da korkunç görüntüler! 2 aylık köpeği ısırıp yumrukladı

Kısa süre sonra aynı şahsın ırmak kenarında köpeğe eziyet ettiğini gören Manavgat Belediyesi Özel Güvenlik elemanları olaya müdahale etti. 

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Antalya'da korkunç görüntüler! 2 aylık köpeği ısırıp yumrukladı

Olay yerine çağrılan polislerce yakalanan  şahsın, alkollü olduğu tespit edildi. Cezaevinden izinli çıktığı belirlenen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Antalya'da korkunç görüntüler! 2 aylık köpeği ısırıp yumrukladı
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