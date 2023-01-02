Antalya'da korku dolu anlar! Genç kız gözyaşlarını tutamadı, balkonda öylece bekledi
ANTALYA Muratpaşa'da 4 katlı binada yangın çıktı. Dumanları fark eden genç kız, 2 kedisini yanına alarak kendini dışarı attı. Kedilerden biri telef olurken genç gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan son katta mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye ölümün eşiğinden aldı.
Yangın, öğle saatlerinde Kızılarık Mahallesi 2827 Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın ikinci kat dairesinde bilinmeyen bir nedenle çıktı.
Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yangın anında evdeki lise öğrencisi Azra T., beslediği "Şanslı" ve "Miya" adlı 2 kediyi evden kapı önüne güçlükle çıkardı.
İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın apartman içine dolması nedeniyle apartman sakinleri hızlı şekilde tahliye edildi.
Genç kızın kedisi telef oldu
Gözyaşlarını tutamayan Azra T.’yi ise yakınları sakinleştirdi. Yangında dumandan etkilenen "Miya" adlı kedinin telef olduğu belirlendi.