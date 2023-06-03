Antalya'da korku dolu anlar! Cinnet geçirip bıçağı boğazına dayadı: İkna eden adamın elini öptü!

Olay, Kepez İlçesi Kütükçü Mahallesi 2973 Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir süre önce eşinden boşanan ve uzaklaştırma kararı bulunan Şenol S. (43), çocukları ile görüşmek istedi. İddiaya göre, şahsın bu isteği ailesi tarafından kabul edilmeyince eline bıçak alarak sağ sala sallamaya başladı.