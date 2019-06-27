Antalya'da konser veren Rus şarkıcı Eldzhey'in beyaz lensleri dikkat çekti!

Kemer'de sıcak hava ve aşırı nemin hakim olduğu günlerde denizde ve havuzda tatil yapan Rus, Ukraynalı, Belaruslu, Azeri ve Kazak turistler, gece ise konser organizasyonlarında eğleniyor. İlçe merkezindeki Club Aura'da turistler, gece DJ Arda'nın çaldığı parçalar ve go-go dansçısı kızların şovlarıyla eğlendi. s