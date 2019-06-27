Antalya'da konser veren Rus şarkıcı Eldzhey'in beyaz lensleri dikkat çekti!
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, Rus şarkıcı Eldzhey konser verdi. Beyaz lensleriyle dikkatleri üzeri çeken Rus şarkıcıyı binlerce kişi izledi.
Kemer'de sıcak hava ve aşırı nemin hakim olduğu günlerde denizde ve havuzda tatil yapan Rus, Ukraynalı, Belaruslu, Azeri ve Kazak turistler, gece ise konser organizasyonlarında eğleniyor. İlçe merkezindeki Club Aura'da turistler, gece DJ Arda'nın çaldığı parçalar ve go-go dansçısı kızların şovlarıyla eğlendi. s
Rus şarkıcısı Eldzhey ise saat 02.00'de sahneye çıkarak herkesi hem şaşırttı hem de eğlendirdi. Rus şarkıcının beyaz lensleri ilgi odağı oldu. Eldzhey, Rusya'da popüler olan şarkılarını seslendirerek herkesi eğlendirdi.
Eldzhey, beyaz lensleri ve Almanca polis anlamına gelen 'Polizei' yazısının bulunduğu yeleğiyle dikkati çekti. Rus şarkıcıya sevenleri tüm parçalarında eşlik ederken, 1 saatlik konseri yaklaşık 4 bin kişi takip etti.
Rus şarkıcı geçtiğimiz sene de Antalya'nın Kemer ilçesine gelerek konser vermişti. Sıcak ve neme rağmen montla konser veren Rus şarkıcı Eldzhey'in gözlerine taktığı beyaz lensler ise yine dikkat çekmişti.