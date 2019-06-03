Antalya’da koca dehşeti Eşini ağır yaraladı
ANTALYA'da hurda toplayıp satan Süleyman Ü. (55), boşanma davası açan ve yeniden bir araya gelme teklifini reddeden eşi Dilek Ü.'yü (45) pompalı tüfekle ağır yaraladı.
ANTALYA’nın Kepez ilçesinde boşanmak isteyen ve yaklaşık 5 aydır ayrı yaşadığı karısını eve çağıran adam, eşinin karnına av tüfeğiyle ateş etti. Ağır yaralanan kadın ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri olay yerinde bekleyen kocayı gözaltına aldı. Kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, hurdacılıkla uğraşan Süleyman Ü. (55), Lara’da bir otelde çalışan ve yaklaşık 5 aydır ayrı yaşadığı karısı Dilek Ü.’yü (45) konuşmak için eve çağırdı.
İddiaya göre ikili arasında burada tartışma çıktı ve Süleyman Ü., eline aldığı av tüfeğiyle karısının karnına bir el ateş etti.
Evin içerisinde gerçekleşen olay sonrası kanlar içerisinde yere yığılan Dilek Ü. daha sonra yardım istemek için kendisini dışarıya attı.