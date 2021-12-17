Antalya'da kilosu 160 TL'ye satılıyor! Paraya para demiyor: Kızlarım gibi görüyorum
ANTALYA’nın Serik ilçesinde 4 ay önce 25 dönüm alanda topraksız tarım üretime başlayan Ziraat Mühendisi Ayfer Hız, paraya para demiyor.
Serik ilçesinde yaban mersini yetiştiriciliğine talep gün geçtikçe artıyor. İçerdiği antioksidan özelliğiyle gıda ve tıbbi ilaç sektöründe kullanılan yaban mersininin kilosu 150-160 lira arasında alıcı buluyor.
Serik ilçesine bağlı Sarıaba Mahallesi'nde 4 ay önce 25 dönüm alanda yaban mersini, diğer adıyla mavi yemiş üretimine başlayan Ziraat Mühendisi Ayfer Hız, her gün çizmelerini giyip yetişen ürünleri kontrol ediyor.
Hız, "Bitkileri kızlarım gibi görüp, haydi kızlar verime deyip onları sevgi, ilgiyle günlük rutin kontrollerle doğru üretimi gerçekleştirmiş oluyoruz" dedi.
Hız, telli terbiye adı verdikleri üretimle yapılan yaban mersini yetiştiriciliğinin örtü altı üretime dahil edilmesini istedi.