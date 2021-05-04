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Antalya'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu! Plajlar turistlere kaldı

Demirören Haber Ajansı
Antalya'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu! Plajlar turistlere kaldı

ANTALYA'da, tam kapanmanın 5'inci gününde de denetimler sürdürüldü. Kontrol nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, sahil bandında da atlı polislerle uygulama yapıldı.

Antalya'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu! Plajlar turistlere kaldı

Koronavirüs tedbirleri kapmasında, ülke genelinde 17 gün uygulanacak tam kapanmanın 5'inci gününde, Antalya'da kontroller sıklaştırıldı. Sokak ve caddelerde polis ekipleri tarafından oluşturulan noktalarda, araçlardaki kişiler ile yayaların izin belgelerine bakıldı. 

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Antalya'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu! Plajlar turistlere kaldı

Kentin ana yollarından olan Sabancı Bulvarı'nda çift taraflı kurulan kontrol noktasında da araçlardaki kişilerin belgeleri kontrol edildi. Bu sırada yol boyu uzun araç kuyruğu oluştu.

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Antalya'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu! Plajlar turistlere kaldı

 Denetime girmek istemeyen bazı sürücüler ise araçlarıyla geri geri gidip, başka caddelere yöneldi.

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Antalya'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu! Plajlar turistlere kaldı

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise yine turistlere kaldı. Kısıtlamadan muaf turistler, sıcak havayı denize girerek ve güneşlenerek değerlendirdi. 

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