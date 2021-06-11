Antalya'da kedileri asılmıştı! Genç kadın üçüncü şoku yaşadı: Kapıya kurşun astılar!
ANTALYA'da genç kadının arkadaşıyla beslediği kediler, ayrı tarihlerde korkuluklara asıldı. Yaşadığı şoku henüz atlatamayan o kadın, bu kez kapıya mermi asıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı.
Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi’nde meydana gelen olaylarda, sokak kedilerini besleyen hayvansever Tuğba Yurtdaş'ın (37) 2 kedisi farklı tarihlerde apartmanın zemin katındaki dairenin demir korkuluklarına asıldı.
Kedilerinin cansız bedeniyle karşılaşan Yurtdaş, gözyaşlarına boğulup, polis ekiplerinden yardım istemiş, şüphelendiği bazı kişilerin olduğunu da belirterek kendisine gözdağı verildiğini iddia etmişti.
Kurşunlu mesaj!
Bu olayların ardından Tuğba Yurtdaş’ın sokak kedilerini birlikte beslediği arkadaşı Murat Çığır (41), bugün sabah evinden çıkarken kapısında bir merminin iple asılı olduğunu gördü.
Çığır, arkadaşı Yurtdaş’ı arayarak durumu bildirdi. İki arkadaş, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.