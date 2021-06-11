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Antalya'da kedileri asılmıştı! Genç kadın üçüncü şoku yaşadı: Kapıya kurşun astılar!

Antalya'da kedileri asılmıştı! Genç kadın üçüncü şoku yaşadı: Kapıya kurşun astılar!

ANTALYA'da genç kadının arkadaşıyla beslediği kediler, ayrı tarihlerde korkuluklara asıldı. Yaşadığı şoku henüz atlatamayan o kadın, bu kez kapıya mermi asıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı.

Antalya'da kedileri asılmıştı! Genç kadın üçüncü şoku yaşadı: Kapıya kurşun astılar!

Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi’nde meydana gelen olaylarda, sokak kedilerini besleyen hayvansever Tuğba Yurtdaş'ın (37) 2 kedisi farklı tarihlerde apartmanın zemin katındaki dairenin demir korkuluklarına asıldı. 

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Antalya'da kedileri asılmıştı! Genç kadın üçüncü şoku yaşadı: Kapıya kurşun astılar!

Kedilerinin cansız bedeniyle karşılaşan Yurtdaş, gözyaşlarına boğulup, polis ekiplerinden yardım istemiş, şüphelendiği bazı kişilerin olduğunu da belirterek kendisine gözdağı verildiğini iddia etmişti.

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Antalya'da kedileri asılmıştı! Genç kadın üçüncü şoku yaşadı: Kapıya kurşun astılar!

Kurşunlu mesaj!
Bu olayların ardından Tuğba Yurtdaş’ın sokak kedilerini birlikte beslediği arkadaşı Murat Çığır (41), bugün sabah evinden çıkarken kapısında bir merminin iple asılı olduğunu gördü. 

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Antalya'da kedileri asılmıştı! Genç kadın üçüncü şoku yaşadı: Kapıya kurşun astılar!

Çığır, arkadaşı Yurtdaş’ı arayarak durumu bildirdi. İki arkadaş, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. 

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