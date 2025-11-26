Antalya'da kazı çalışmasında bulundu şaşırtan detaylar gün yüzüne çıktı
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan ve ilk defa kazı çalışması yapılan Termessos Antik Kenti'nde 14 metre yüksekliğindeki iki anıt mezar orijinal taşlarıyla ayağa kaldırılıyor. Anıt mezarın etrafındaki podyumun 4 tarafında da kalkan, mızrak, kılıç, zırh ve baltalar gibi silah kabartmaları görünüyor.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve geçmişi milattan önce 4. yüzyıla uzanan antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında ilk defa bu yıl kazı çalışması gerçekleştiriliyor.
Kartal yuvasını andıran konumuyla zorlu bir coğrafyada yer alan Termessos'taki kazılar, Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Koçak başkanlığında yapılıyor.
Çalışmalar, kentin çoğunluğu lahit şeklindeki 3 bin mezar ve 900'ü aşkın yazıtın bulunduğu nekropol (antik dönemde mezarların bulunduğu alan) alanında yoğunlaşıyor. Ekipler, yaklaşık 14'er metre yüksekliğindeki iki anıt mezarı yüzlerce yıl sonra yeniden ayağa kaldırmak için çalışma yürütüyor.
Tespit edilen orijinal taşlarının dayanıklılık analizleri yapan uzmanlar, 3 boyutlu olarak tek tek işlenerek bilgisayar ortamında anıt mezarın modelini ortaya çıkardı. Taşlar, çalışmaların tamamlanmasının ardından anıt mezarların bulunduğu podyumları üzerine yerleştirilecek.