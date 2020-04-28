Antalya'da Kazakistanlı kadının feci ölümü! Bu fotoğraf sonu oldu!
ANTALYA'dan feci bir ölüm haberi geldi. Kazakistan uyruklu genç kadın fotoğraf çekindiği sırada 35 metrelik falezlerden aşağı düştü. Olesia Suspitsina adlı 31 yaşındaki kadının bu sırada arkadaşlarıyla telefondan görüntülü görüşme yaptığı ortaya çıktı. Suspitsina'nın, Türkiye'ye gelmeden önce ülkesinde polis olduğu öğrenildi.
Antalya dün dehşet veren bir ölüme sahne oldu. Kazakistan uyruklu Olesia Suspitsina adlı 31 yaşındaki genç kadının fotoğraf çekinmek için kenarında poz verdiği 35 metrelik falezler hayatına mal oldu. Olesia'nın bu sırada arkadaşlarıyla telefondan görüntülü görüşme yaptığı ortaya çıktı. Suspitsina'nın, Türkiye'ye gelmeden önce ülkesinde polis olduğu öğrenildi. Polis korkunç olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Eski Lara Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerindeki parka Ukraynalı arkadaşı Larysa Kamalova (29) ile birlikte gelen Kazakistan uyruklu Olesia Suspitsina, burada bir süre vakit geçirerek, alkol aldı. Fotoğraf çektirmek için park içindeki çitleri aşan Suspitsina, falezlerin üzerine çıktı. Larysa Kamalova fotoğrafını çektiği sırada dengesini kaybeden Suspitsina, 35 metre yükseklikten denize düştü.
Olesia Suspitsina’nın düştüğünü gören Larysa Kamalova, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirilirken, deniz polisi ise denizde arama çalışmalarına başladı. Kamalova'nın, düştüğü yeri tarif etmesiyle deniz polisi, Suspitsina'yı buldu.
Arkadaşı 0.79 promil alkollü çıktı
Bota çıkarılan Suspitsina’nın, yapılan kontrolde, hayatını kaybettiği belirlendi. Botla Kaleiçi Yat Limanı’na getirilen kadının cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Larysa Kamalova ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yapılan alkol testinde, Kamalova'nın 0.79 promil alkollü olduğu belirlendi. Olesia Suspitsina ile Larysa Kamalova'nın cep telefonlarına ise incelenmek üzere el koyuldu.