Antalya'da Kazakistanlı kadının feci ölümü! Bu fotoğraf sonu oldu!

Antalya dün dehşet veren bir ölüme sahne oldu. Kazakistan uyruklu Olesia Suspitsina adlı 31 yaşındaki genç kadının fotoğraf çekinmek için kenarında poz verdiği 35 metrelik falezler hayatına mal oldu. Olesia'nın bu sırada arkadaşlarıyla telefondan görüntülü görüşme yaptığı ortaya çıktı. Suspitsina'nın, Türkiye'ye gelmeden önce ülkesinde polis olduğu öğrenildi. Polis korkunç olayla ilgili soruşturma başlattı.